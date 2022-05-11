Ольга Любимова поздравила с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что 9 мая - это день национальной памяти о великом подвиге народа.

По ее словам победа стала частичкой души каждого, кто живет в нашей стране и любит Россию, а события тех лет отзываются в сердцах искренней теплотой и благодарностью воинам-победителям.«Военные годы ярко обнажили нравственное начало человека. Драматизм людских судеб, служение высоким идеалам и самоотверженность легли в основу многих произведений искусства. И это стало частью не только отечественной, но и общемировой культуры, художественной летописью времени», – добавила министр.Символ солдата-освободителя никогда не сойдет со своего пьедестала и сегодня наш долг – сохранить и передать подрастающему поколению историческую правду.«Хочу выразить глубокую признательность ветеранам войны. Сквозь десятилетия эта благодарность живет в сердце каждого из нас. Помним и гордимся. Крепкого вам здоровья и благополучия!», – поделилась Ольга Любимова.

Фото: Минкультуры