Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» пройдет в Нальчике

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«Музыкальный калейдоскоп» состоится в Государственном музыкальном театре в пятницу, 13 мая.В этом году участниками фестиваля станут скрипач Иван Почекин, пианист Асхад Шогенцуков, вокалист Идар Коцев, а также Симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист РСОА Заурбек Гугкаев.Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» проводится по поручению Минкультуры РФ. По традиции в нем участвуют региональные музыкальные коллективы и приглашенные солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Цель мероприятия — развитие всех форм культурного сотрудничества в регионах, культурный обмен и поддержка региональных ансамблей.