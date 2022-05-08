Южнокорейский поэт Ким Джиха умер в 81 год

На 82-м году жизни скончался южнокорейский поэт, мыслитель и борец за демократию Ким Джиха, сообщает ТАСС.

Новость о смерти поэта распространило агентство Yonhap со ссылкой на источник. По информации агентства, Ким Джиха умер в своем доме в Вонджу от болезни, которой он страдал уже год.

Ким Джиха (настоящее имя Ким Енъиль) родился 4 февраля 1941 года в городе Мокпхо в семье киномеханика. Его произведения получили широкое международное признание и были переведены на русский, английский, японский и другие языки.

Главную роль в его творчестве играла политическая тематика. В 1970 году была напечатана его сатирическая поэма «Пять бандитов-воров», после чего он выпустил сборники «Улучшая поле звезд» и «Беспокойство о главном», посвященные природе и внутреннему миру лирического героя.

За свои убеждения с 1974 года поэт неоднократно подвергался уголовному преследованию в Республике Корея. В 1974 году он был приговорен к смертной казни из-за обвинений в подстрекательстве студентов вступить в сговор с КНДР с целью свержения правительства, однако был освобожден через 10 месяцев благодаря международным усилиям по смягчению его наказания.

За написание статьи о своем несправедливом заключении он был вновь обвинен и получил еще шесть лет тюремного срока. В 2013 году в ходе повторного судебного разбирательства, проведенного по его желанию, суд признал его невиновным.

Фото: LTI Korea