Выставка скульптур из запчастей открылась в Москве

В центре дизайна Artplay в Москве начала работу выставка скульптур из запчастей , сообщает ТАСС.

«В аванзале Artplay Media заработают новые экспозиции. Одна из них – выставка скульптора Дениса Куликова «Сила стихии», открытая до 1 июня. Куликов, популяризующий направление ресайклинг-арт, создает уникальные объекты из металлических запчастей», – рассказали в пресс-службе центра дизайна Artplay.

В сообщении пресс-службы говорится, что образы рыб, воплощенные в металле, раскрывают идею о могуществе природы, иерархии и сложной гармонии неизведанного мира. Ранее Денис Куликов уже прославился в родном Ярославле благодаря своему увлечению реинкарнацией фактурных запчастей, а с 2019 года он активно участвует в международных проектах и выставках.

«Кроме того, до 30 июня в аванзале работает выставка Андрея Бодрова «Живая линия образа». В экспозиции около 30 графических работ разных лет: пейзажи, городские зарисовки, рисунки обнаженной женской натуры. Бодров – участник более 150 выставок, включая 60 персональных. Шесть картин художника находятся в собрании Русского музея, где также состоялась его большая выставка», – добавили в пресс-службе.

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