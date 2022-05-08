«Сбер» выпустит образовательный фильм о русской оркестровой музыке

К 90-летию художественного руководителя и главного дирижера Большого симфонического оркестра (БСО) им. П.И. Чайковского Владимира Федосеева летом на платформах «Сбера» появится образовательный фильм «Русская оркестровая музыка», сообщает ТАСС.

«К юбилею Владимира Ивановича [Федосеева] «Сбер» делает образовательный фильм «Русская оркестровая музыка». <...> Он любит русскую музыку, поэтому «Сбер» и посвятил этот фильм именно русской оркестровой музыке. Владимир Иванович – приверженец традиций. На сегодняшний день он стоит на страже этих традиций», – рассказала Татьяна Назарбекова, представитель музыкального коллектива, который в субботу дал концерт в Петрозаводске в рамках совместного проекта Минкультуры РФ и Московской филармонии «Всероссийские филармонические сезоны». Она уточнила, что премьера на интернет-платформах запланирована на лето.

Также осенью в честь юбилея дирижера оркестр под управлением Федосеева даст три концерта на основных площадках Москвы. Программы пройдут на сценах Московской филармонии, Московской консерватории и концертного зала «Зарядье», где состоится премьера произведения композитора Александра Чайковского, создающегося в честь маэстро по случаю его 90-летия.

В юбилейный сезон Владимир Федосеев планирует провести в гастролях по России и за рубежом. В России Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под его управлением начнет свою концертную деятельность в Сочи и Нижнем Новгороде.

В силе сохраняются договоренности о концертах Федосеева в Германии и Австрии – в Берлине, Любеке и Вене, где в течение нескольких лет маэстро возглавлял Венский симфонический оркестр. Программу составят из произведений Петра Чайковского и Сергея Рахманинов, 150-летие которого будет отмечаться в 2023 году.

Фото: Pixabay