Юбилейный вечер Зоры Цукер пройдет в Петербургской филармонии

В Малом зале Филармонии в Санкт-Петербурге 8 мая состоится юбилейный вечер заслуженного работника культуры России Зоры Цукер, сообщает ТАСС.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Мария Деревягина, Анна Шакина, Евгений Зарецкий, Алексей Григорьев, а также победитель ХIII международного конкурса имени Петра Чайковского и ХХ международного конкурса пианистов в Монте-Карло Мирослав Култышев.

«Я считаю себя счастливым, потому что уже более 30 лет нахожусь в орбите дорогой Зоры Менделеевны, и наша творческая и душевная связь не ослабевает. Ее учительство - абсолютно живительно. Она обладает невероятной харизмой и тотальным всепобеждающим артистизмом, в поле которого попадают все, кому хотя бы раз посчастливилось общаться с этим удивительным человеком», – поделился с журналистами Култышев.

Зора Цукер — почетный член Филармонического общества Санкт-Петербурга. Ее ученики принимали участие в самых крупных музыкальных фестивалях. Среди них Kissinger-Sommer, «Эльба — Музыкальный остров Европы», «Образовательный мост Бостон — Санкт-Петербург» и другие.

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