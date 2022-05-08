Гастрольный тур Большого симфонического оркестра им. Чайковского завершился в Карелии

На сцене Большого зала Карельской государственной филармонии Большой симфонический оркестр им. Чайковского завершил гастрольный тур в Карелии, который проходил при поддержке проекта «Всероссийские филармонические сезоны», сообщает ТАСС.

На финальном концерте публика услышала два произведения Сергея Рахманинова — «Вокализ» в оркестровке автора и третий фортепианный концерт, а также Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича.

«У вас волшебный край, прекрасно [здесь] жить, тем более сейчас, когда время наше тяжелое. Все передрались, переругались, кто за кого. У вас тишина, благодать, так что спасибо, что пригласили нас», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер БСО им. Чайковского Владимир Федосеев перед началом концерта.

Оркестр выступил в Карелии под эгидой совместного проекта Министерства культуры РФ и Московской филармонии «Всероссийские филармонические сезоны». Перед проектом стоит задача возрождения активной концертной деятельности крупных творческих коллективов внутри России.

Фото: Pixabay