Премьеру спектакля-концерта «Волоколамское шоссе» представили в Ярославле

Премьерный показ спектакля-концерта «Волоколамское шоссе» по мотивам пьесы Хайнера Мюллера прошел на Международном музыкальном фестивале под артистическим руководством Юрия Башмета в Ярославле, сообщает ТАСС.

«Спасибо вам огромное, низкий поклон за то великое, что происходило здесь сейчас на этой сцене, в этом зале. Спасибо вам за то, что в эти шесть дней [проведения фестиваля] вы нам позволили прожить ярчайшие минуты в жизни. <...> Мы прощаемся с вами, но мы уже ждем новых встреч», – рассказала после спектакля-концерта директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Церемония закрытия XIV Международного музыкального фестиваля состоялась на сцене областной филармонии. Пьеса «Волоколамское шоссе» была написана Мюллером по одноименной повести Александра Бека, которая рассказывает о цене победы советских войск под Москвой зимой 1942 года.

В главной роли в спектакле-концерте сыграл народный артист России Евгений Миронов, а также приняли участие артисты Мастерской Дмитрия Брусникина.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета исполнил фрагменты из сочинений Шостаковича и Барбера. В завершение вечера Васильева передала Башмету благодарственное письмо от врио губернатора Михаила Евраева и правительства области. «Юрий Абрамович, вам огромное спасибо, что вы вносите неоценимый вклад в развитие нашей области», – отметила она.

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