Необычная «выставка выходного дня» открылась в Спасском-Лутовинове в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба музея.

Это полотна абстрактной живописи, созданные участниками и очевидцами Великой Отечественной войны в соавторстве с художником-абстракционистом, почётным академиком Российской Академии художеств Сергеем Ладошиным в рамках арт-проекта реготделения Российского фонда мира «Все краски войны». Открытие выставки стало особым событием субботней программы музея.

На церемонии присутствовали сотрудники и гости музея, официальные лица, организаторы проекта. Но главными героями, конечно, были двое из ветеранов-авторов работ – 96-летний Иван Афанасьевич Киреев и блокадник Борис Борисович Борисов. К ним было обращено всё внимание собравшихся, все самые теплые слова.

Выставка «Все краски войны» будет работать в тургеневской усадьбе два дня – 7 и 8 мая. Всем, кто приедет в эти выходные в Спасское, посчастливится увидеть удивительные работы ветеранов.

Фото: пресс-служба музея