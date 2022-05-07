Музей оружия открылся в Коврове в преддверии Дня Победы

07.05.2022
Торжественное открытие музея состоялось в Коврове, городе воинской славы. В рамках экспозиции раскрывается история становления ковровской оружейной школы.
По словам директора Ковровского историко-мемориального музея Ольги Моняковой, в музее представлено около 600 экспонатов.
Впервые посетители смогут ознакомиться с архивом конструкторского бюро «Арматура» и увидеть оружие, которое выпускают ковровские оборонные предприятия. Также представлены документы и личные вещи конструкторов Владимира Федорова и Василия Дегтярева.
В состав выставки входят и интерактивные экспонаты. Любой желающий может попробовать собрать первый автомат Федорова, примерить на себя роль конструктора оружия и сделать чертеж ППШ.
Фото: Pixabay