Специальную премию за сохранение и популяризацию национальной культуры учредят в Мордовии

07.05.2022

Специальную премию за сохранение и популяризацию национальной культуры учредят в Мордовии

В Мордовии планируется учредить специальную республиканскую премию, которую будут присуждать руководителям коллективов за сохранение и продвижение национальных коллективов, популяризацию фольклора и народной культуры, сообщает ТАСС.

Создание проекта проходит в рамках реализации мероприятий государственной программы «Сохранение и Развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия».

По словам министра культуры, национальной политики и архивного дела Светланы Баулиной, в республике приняли программу, направленную на изучение и развитие национальной культуры, сохранение мокшанского и эрзянского языков и других языков. Помимо того, в регионах страны также будут проводиться Дни культуры Мордовии.

Фото: WikiMedia