Специальную премию за сохранение и популяризацию национальной культуры учредят в Мордовии

07.05.2022
Создание проекта проходит в рамках реализации мероприятий государственной программы «Сохранение и Развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия».
По словам министра культуры, национальной политики и архивного дела Светланы Баулиной, в республике приняли программу, направленную на изучение и развитие национальной культуры, сохранение мокшанского и эрзянского языков и других языков. Помимо того, в регионах страны также будут проводиться Дни культуры Мордовии.
Фото: WikiMedia