Фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации» откроется в Москве

07.05.2022
В этот раз мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России. Проект был учрежден и организован Минкультуры РФ и Государственным Российским домом народного творчества (ГРДНТ) имени В. Д. Поленова.
В составе выставки посетители увидят фотографии, снятые лауреатами всероссийских конкурсов фототворчества. Часть экспозиции позже будет представлена также в Санкт-Петербурге, Дагестане, Республике Марий Эл, Архангельской, Ленинградской, Астраханской и Тверской областей, Санкт-Петербурга и других регионах.
В России 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Фото: Pixabay