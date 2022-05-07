Итальянский актер из «Крестного отца» Энцо Робутти умер в 88 лет

07.05.2022
В сообщениях СМИ указано, что актер ушел из жизни еще весной – он умер в марте, находясь в доме престарелых. Однако его семья обнародовала информацию только сейчас.
Робутти родился 24 октября 1933 года в Болонье. Учился в театральной школе в Милане.
Первый успех пришел к нему после выступлений в кабаре, где он представлял юмористические скетчи. В кино дебютировал в 60-х, зарекомендовав себя образами персонажей, склонных к истеричности.
Актер играл в итало-германской экранизации «Собачьего сердца» 1975 года, фильмах «Американский друг», «Безумный страх», «Бинго Бонго», «Святая корова», третий «Крестный отец» (дон Луккези), «Женщина из поезда». Всего Робутти исполнил роли в порядка 80 проектах.
Фото: кадр из фильма «Ругантино»