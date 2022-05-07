В столице пройдет Moscow Jazz Festival

07.05.2022
Мероприятие станет сценой для сотни оркестров и ансамблей, которые ранее стали победителями Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.
Конкурс организован Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. На смотр было подано более 1,3 тысячи заявок от участников из 34 регионов России.
В ходе фестиваля состоятся выступления музыкантов из Кемерова, Севастополя, Минусинска, Астрахани, Липецка, Сыктывкара, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Все концерты будут свободными для посещения.
Фото: Pixabay