В столице пройдет Moscow Jazz Festival

07.05.2022

В столице пройдет Moscow Jazz Festival

С 13 по 19 июня в «Музеоне», «Зарядье», в Новопушкинском сквере и на ВДНХ состоится Moscow Jazz Festival, сообщает РИА Новости.

Мероприятие станет сценой для сотни оркестров и ансамблей, которые ранее стали победителями Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.

Конкурс организован Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. На смотр было подано более 1,3 тысячи заявок от участников из 34 регионов России.

В ходе фестиваля состоятся выступления музыкантов из Кемерова, Севастополя, Минусинска, Астрахани, Липецка, Сыктывкара, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Все концерты будут свободными для посещения.

Фото: Pixabay