Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» пройдет в Нижнем Новгороде

07.05.2022
Главная цель фестиваля — напомнить жителям города о выдающихся земляках, которым удалось внести вклад в мировую культуру и прославить свою Родину за рубежом. Руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова рассказала, что Нижний Новгород до 1917 года являлся крупнейшим промышленным и торговым центром страны.
«Не только о писателе Максиме Горьком, который долгое время жил за рубежом, но и о многих других великих россиянах — писателях, музыкантах, художниках, и об их вкладе в мировую культуру мы расскажем гостям фестиваля в Нижнем Новгороде», — уточнила Елена Чернышкова, пообещав, что гостей ожидает богатая программа культурных и просветительских мероприятий, которая будет интересна и широкой публике, и экспертам.
Фото: Pixabay