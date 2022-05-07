Премьеру спектакля «Вишневый сад» представят в Театре на Бронной

07.05.2022
В пресс-службе также напомнили, что впервые «Вишневый сад» поставили в 1904 году в Московском художественном театре Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, после чего следующий «Вишневый сад» представил в 1975 году Анатолий Эфрос в Театре на Таганке.
Роли в спектакле исполнили Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Цурский. Режиссер Микита Ильинчик, который окончил ГИТИС в 2020 году, год назад дебютировал на сцене Театра на Бронной со спектаклем «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтелла.
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