Премьеру спектакля «Вишневый сад» представят в Театре на Бронной

07.05.2022

Премьеру спектакля «Вишневый сад» представят в Театре на Бронной

В субботу в Театре на Бронной пройдет премьера постановки «Вишневый сад» режиссера Микиты Ильинчика, сообщает ТАСС. 

«Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как «Вишневый сад», неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения – «опрокинуть» все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок», – привели в пресс-службе слова режиссера.

В пресс-службе также напомнили, что впервые «Вишневый сад» поставили в 1904 году в Московском художественном театре Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, после чего следующий «Вишневый сад» представил в 1975 году Анатолий Эфрос в Театре на Таганке.

Роли в спектакле исполнили Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Цурский. Режиссер Микита Ильинчик, который окончил ГИТИС в 2020 году, год назад дебютировал на сцене Театра на Бронной со спектаклем «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтелла.

Фото: Pixabay