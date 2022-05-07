Памятник Владимиру Этушу открыли в Москве

07.05.2022
«Сегодня мы открываем памятник Владимиру Абрамовичу Этушу. <...> Все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению в Театре Вахтангова. Легендарная личность», – сказал во время церемонии открытия директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
По словам вдовы артиста Елены, было приложено много усилий, чтобы памятник появился именно 6 мая. «Это все-таки очень важно, чтобы в день его рождения стоял вот такой замечательный памятник. Мы с Филиппом [скульптором Филиппом Трушиным] работали над ним год. Я думаю, что Владимиру Абрамовичу он бы понравился», – сказала она.
Над памятником, который воплощает образ Владимира Абрамовича на сцене, работал скульптор Филипп Трушин. В его образе Трушин постарался передать разные вехи судьбы актера: и работу в театре, и участие в Великой Отечественной войне.
При этом на одно плечо артиста накинута шинель, напоминающая, что он был фронтовиком. Памятник выполнен из бронзы, сказал скульптор. «Это ж на века», – добавил он.
Почтить память артиста пришли родные, друзья и коллеги, актеры и работники Вахтанговского театра, в труппе которого Этуш состоял до конца жизни.
Фото: Sasha Isachenko, CC BY-SA 3.0