Актер из сериала «Друзья» Майк Хагерти умер в 67 лет

07.05.2022

Актер из сериала «Друзья» Майк Хагерти умер в 67 лет

На 68-м году жизни скончался американский актер Майк Хагерти, который сыграл в сериале «Друзья», сообщает ТАСС.

О смерти актера стало известно от его коллеги, актрисы Бриджит Эверетт, которая объявила об этом на своей официальной странице в соцсетях.

«С большой печалью семья Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе», – говорится в заявлении актрисы Эверетт. Причина смерти не уточняется.

Майк Хагерти стал известен зрителям своей повторяющейся ролью управляющего зданием, мистера Тригера, в сериале «Друзья».

В «Друзьях» рассказывается о жизни шестерых приятелей из нью-йоркского района Манхэттен. Сериал транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. Сериал получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

Фото: кадр из сериала