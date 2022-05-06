Римас Туминас покинул Театр имени Евгения Вахтангова

06.05.2022
О завершении работы режиссера в московском театре сообщила в Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.
«С 5 мая 2022 года Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова. Соответствующий приказ подписан», — говорится в сообщении главы Минкультуры РФ.
В настоящее время театр работает под руководством директора Кирилла Крока. Деятельность учреждения продолжится в обычном режиме. Все проекты, запланированные на 101-й сезон (2021/2022), будут реализованы.
В ближайшие дни главный режиссер Юрий Бутусов начнет репетиции нового спектакля. 7 мая худсовет театра примет решение о пополнении труппы выпускниками Театрального института имени Б.В. Щукина. До конца сезона артисты посетят с гастролями Архангельск, Казань, Нижний Тагил и Красноярск.
27 мая состоится премьера спектакля «Обратная сторона медали» по пьесе Флориана Зеллера в постановке Эльдара Трамова. В спектакле заняты Евгений Князев, Игорь Карташёв, Яна Соболевская, Ася Домская. 28 июня пройдет традиционное закрытие сезона на Арбате.
Фото: A.Savin (WikiCommons), FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77505252