Архивное кино о войне представят в День Победы в Москве

06.05.2022
Серия кинопоказов с 35 мм пленки из коллекции Госфильмофонда России пройдет в «Иллюзионе», сообщила пресс-служба кинотеатра.
В 11:30 покажут драму «Вдовы» режиссера Сергея Микаэляна (1976), основанную на реальных событиях, описанных Львом Аркадьевым в газете «Труд». Сразу по окончании съемок фильм был запрещен к показу. Картина добралась до зрителей лишь спустя два года, после того, как ее посмотрел Леонид Брежнев, на которого она произвела сильное впечатление.
В 13:20 представят военный фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» режиссера Наума Бирмана (1967). Лента, основанная на одноименной повести бывшего военного летчика Владимира Кунина, рассказывает о военных буднях прифронтового аэродрома.
В 15:00 начнется показ мелодрамы «Ливень» Бориса Яшина (1974). Главная героиня Саша возвращается из плена на родину в поисках родственников. Не найдя никого, она пытается устроить жизнь в тылу. Фильм представит киновед Евгений Марголит.
Фото: кадр из фильма «Ливень». Предоставлено пресс-службой кинотеатра «Иллюзион»