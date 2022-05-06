Музей музыки впервые примет участие в акции «Бессмертный полк»

06.05.2022
Музейные сотрудники пройдут с портретами композиторов и музыкантов, участвовавших в войне и погибших на фронте, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
В фондах Музея музыки хранятся материалы о более чем 60 участниках войны, а также артистов, приезжавших на фронт в составе фронтовых бригад для поддержки солдат.
Одним из участников Великой Отечественной войны был композитор Марк Фрадкин (1914–1990). Он был дирижером и аккордеонистом Ансамбля песни и пляски Юго-Западного фронта, а также руководителем фронтовых артистических бригад. Среди его самых известных композиций — «Случайный вальс», песня-визитка Клавдии Шульженко «На тот большак», «Течет Волга» из репертуара Людмилы Зыкиной.
Виолончелист, музыковед, педагог Борис Доброхотов (1907–1987) был призван в армию в 1941 году и зачислен капельмейстером 744-го стрелкового полка.
Органист Игорь Вейс (1906–1941) в начале войны ушел в народное ополчение (8-я Краснопресненская дивизия). В октябре 1941 года погиб под Вязьмой.
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Фото: Рixabay