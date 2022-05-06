Дэвид Эйр снимет экшн-триллер с Джейсоном Стэйтемом

06.05.2022
Режиссер «Отряда самоубийц» будет работать над новым фильмом «Пчеловод», сообщает Deadline.
«Пчеловод» расскажет историю человека, жаждущего мести. Боевик снимет Дэвид Эйр, известный как режиссер «Отряда самоубийц» и Королей улиц», а также как сценарист «Форсажа» и «Тренировочного дня».
Главную роль исполнит Джейсон Стэйтем. Сценарий разработал Курт Уиммер. Они же займутся продюсированием проекта вместе с Биллом Блоком и Крисом Лонгом.
По информации портала, боевик планирует купить кинокомпания Miramax на Каннском кинофестивале, который пройдет с 17 по 28 мая.
Фото: Рixabay