В Астрахани представлен выставочный проект «Петровские крепости»

Музей «Смоленская крепость» презентовал планшетную выставку о фортификационном наследии Петровской эпохи, сообщила пресс-служба Минкультуры России.





Презентация проекта «Петровские крепости» прошла в Астраханском историко-архитектурном музее-заповеднике в рамках мероприятия в честь 350-летия Петра I. Там же Исторический музей представил передвижную выставку «Петр Великий. "Какову он Россию свою сделал, такова и будет" (Ф. Прокопович)», посвященную жизни и деяниям Петра.





К участникам встречи с видеоприветствием обратилась статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.





«В истории нашей страны, пожалуй, нет фигуры, равной по значимости первому российскому императору, соразмерной ему по широте замыслов и деяний. Множество больших и малых городов России связывают свою историю с именем Петра Великого. Среди них и Астрахань», − сказала она.





Выставка рассказывает об изменениях в технологии строительства крепостей и стратегических задачах их размещения. В ней объединены данные о более чем 25 крепостях от Дагестана до Поморья, от Беларуси до Нижнего Поволжья. Экспозиция в Астрахани продолжает петровский проект, стартовавший в январе 2022 года в онлайн-формате.





На мероприятии подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией культурного маршрута «Путь Петра Великого» и минкультуры Астраханской области. Кроме того, Астраханский историко-архитектурный музей-заповедник подписал соглашения с ГИМом, музеем «Смоленская крепость», Всероссийским историко-этнографическим музеем.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ