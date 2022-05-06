Музейные работники подготовили аудиогид по Ставрополю времен нацистской оккупации

Сотрудники музея «Россия — моя история» в Ставрополе подготовили бесплатный аудиогид по городу времен оккупации в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации музея.

«Музейно-выставочный комплекс „Россия — моя история“ подготовил для жителей и гостей краевой столицы бесплатный аудиогид. Он знакомит с событиями, которые происходили в историческом центре Ставрополя в период оккупации. Отправиться на познавательную пешую экскурсию могут все желающие. Все, что для этого необходимо, смартфон с выходом в интернет», — говорится в сообщении.





Нацистские войска вторглись на территорию края в августе 1942 года, регион был освобожден в конце января 1943 года. В городе Ставрополе, который в годы войны назывался Ворошиловском, оккупация продолжалась пять месяцев. За это время в ходе расстрелов и уничтожения мирного населения погибли около 8 тыс. человек.





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