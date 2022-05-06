В Иркутске завершился фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале»

06.05.2022
В Иркутске закончился Международный фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале», пишет «Культуромания».
Мероприятие должно было пройти еще в сентябре 2021 года, но было перенесено из-за ограничений по коронавирусу.
Художественный руководитель фестиваля — пианист Денис Мацуев.
В рамках фестиваля прошли выступления Государственного академического оркестра им. Светланова, оперной певицы Альбины Шагимуратовой и виолончелиста Александра Рамма. Мацуев выступил с сольным концертом.
Также состоялись концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова и джазовые вечера.
Фото: Pixabay