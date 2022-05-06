Археологи нашли самые большие наскальные рисунки в Северной Америке

06.05.2022
Самые крупные наскальные рисунки в Северной Америке обнаружили в Алабаме, пишет Artnews со ссылкой на публикацию в научном журнале Antiquity.
В общей сложности нашли пять картин. На трех — антропоморфные создания. Еще на одной — змея, вероятно, ромбический гремучник с характерным узором на чешуе — в древности местные считали его священным. Кроме того, есть изображение загадочной закрученной фигуры.
Самая маленькая из найденных картин достигает трех футов (0,9144 метра). Длина самой большой (змеи) — около десяти футов (3,048 метра). Это крупнейший из известных наскальных рисунков в Северной Америке.
Фото: Pixabay