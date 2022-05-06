На телеканале «Россия» в День Победы покажут фильмы «Девятаев» и «Через прицел»

06.05.2022
В День Победы на канале «Россия» пройдут две большие кинопремьеры, сообщает пресс-служба телеканала.
Днем покажут военную драму Сергея Коротаева «Через прицел». События в картине разворачиваются в 1943 году. Опытный стрелок капитан Брошин (Павел Баршак) после тяжелого ранения получает задание обучить снайперскому делу молодых курсанток.
Вечером впервые на телеэкранах выйдет военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Лента, основанная на реальных событиях, расскажет историю советского летчика Михаила Девятаева. Его образ на экране воплотил Павел Прилучный.
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