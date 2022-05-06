Актриса из сериала «Естественный отбор» получила приз на фестивале в Аргентине

06.05.2022
Исполнительница главной роли в российском веб-сериале «Естественный отбор» Мария Корытова получила награду на Аргентинском кинофестивале BUEIFF Web Series. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ).
«Веб-сериал о свиданиях „Естественный отбор“ получил приз фестиваля BUEIFF Web Series. Победу в номинации „Лучшая актриса“ жюри присудило Марии Корытовой — она исполнила в фильме главную роль», — рассказали в пресс-службе.
Фестиваль веб-сериалов проходит ежегодно в рамках Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе, крупнейшего фестиваля Аргентины.
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