Фотовыставка «Сила традиций» отправится из Москвы в тур по регионам России

Всероссийская фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации» посвящена Году культурного наследия, сообщила пресс-служба ГРДНТ им. В.Д. Поленова.





12 мая в 12:00 на Чистопрудном бульваре в Москве состоится презентация экспозиции, организованной Минкультуры РФ и Домом народного творчества имени Поленова.





На выставке представлено этнокультурное многообразие России. На снимках запечатлены взрослые и дети, участники фольклорных коллективов, музыканты, исследователи, мастера декоративно-прикладного искусства, люди, сохраняющие и популяризирующие культуру и традиции народов страны.





Авторы снимков — лауреаты всероссийских конкурсов фототворчества, организованных Центром культуры народов России ГРДНТ имени В.Д. Поленова.





Выставка работает в Москве до конца мая. Далее в течение года работы будут экспонироваться в Дагестане, Марий Эл, Забайкальском крае, Петербурге, Архангельской, Астраханской, Ленинградской областях и других регионах.





Фото: пресс-служба ГРДНТ им. В.Д. Поленова