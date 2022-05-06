В Воронеже пройдет единственный показ фильма о Хое и «Секторе Газа»

Спецпоказ документальной ленты и встреча с ее режиссером Павлом Селиным состоятся в кинотеатре Star&Mlad, сообщается на сайте площадки.





11 мая в Star&Mlad (ТРЦ «Московский Проспект») покажут документальный фильм «Хой». В центре повествования — панк-рокер Юрий Клинских (Юра Хой) и основанная им группа «Сектор Газа». Перед показом пройдет встреча с автором и руководителем проекта, режиссером и журналистом из Воронежа Павлом Селиным.





По его словам, главным для него было понять, в чем феномен Хоя и «Сектора Газа», как простой воронежский парень и его группа обрели всероссийскую популярность, почему песни, звучавшие в 90-е из каждого ларька, до сих пор знают и поют на постсоветском пространстве представители разных поколений.





В 18:00 стартует Q&A с автором идеи Павлом Селиным. В 18:35 начнется показ фильма «Хой».





Фото: кадр из фильма «Хой»