Disney выпустил новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Свежий ролик по приквелу и спин-оффу «Истории игрушек» представлен на официальном ютьюб-канале кинокомпании.





В трейлере показаны ключевые сюжетные повороты и основные герои — космический рейнджер Базз Лайтер, его новая знакомая новобранец Иззи Хоторн и ее команда, робот-кот Сокс.





Главного героя озвучил Крис Эванс, антагониста Зурга — Джеймс Бролин. Другие персонажи говорят голосами Кики Палмер, Тайки Вайтити и др. Режиссером мультфильма выступил Энгус Маклейн («В поисках Дори»). За саундтреки отвечал Майкл Джаккино («Головоломка»).





Полнометражный анимационный фильм студии Pixar выйдет в мировой прокат 17 июня. Российский дебют «Базза Лайтера» отложен на неопределенный срок из-за приостановки работы Disney в РФ.





Фото: кадр из трейлера мультфильма «Базз Лайтер»