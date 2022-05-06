Спектакль «Домой с победой» в память о ветеранах показали в театре «Русская песня»

Героико-исторический спектакль «Домой с победой», приуроченный к 77-й годовщине Победы, прошел на сцене московского государственного академического театра «Русская песня». Об этом сообщает ТАСС.

Перед зрителями выступили артисты «Русского национального балета «Кострома», арт-группа «Soprano Турецкого», Костромской симфонический оркестр под управлением дирижера Павла Герштейна, народная артистка СССР Людмила Чурсина и другие.





«Спектакль настолько масштабный, это синтез хореографии, живой музыки, драматургии, — рассказала на пресс-конференции продюсер проекта, президент «Русского балета „Кострома“ Елена Царенко. — Хочу сказать, что в свете последних событий и трансформации в обществе нам всем предстоит большая работа на культурном фронте, чтобы вернуть России былую мощь и величие. Сила искусства велика, и то, что делает живое искусство, никакая другая пропагандистская акция сделать не может».





Фото: Pixabay