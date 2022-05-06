«Современник» представил спектакль-документ о Евгении Гришковце

Писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец стал героем второй постановки из цикла «Современник «Современника», представленной на Основной сцене театра, пишет ТАСС.

«Я выходил на эту сцену не раз, чтобы поклониться зрительному залу как автор. Но слова мне не давали. Сейчас меня сюда пригласили. И сегодня спектакль «Современник „Современника“ — второй спектакль в чудесно задуманной серии. Я надеюсь, это будет цикл спектаклей. Первый состоялся в феврале, героем этого спектакля был прекрасный фотограф и автор Юрий Рост. Сегодня мой вечер», — рассказал Гришковец зрителям.





Евгений Гришковец делился воспоминаниями о детстве, жизни в Кемерове и Ленинграде, службе в армии, разных вехах своей судьбы, людях, встречавшихся на пути. Он также говорил об искусстве, литературном творчестве, театре и кино, рассуждал о том, кто такой современник. «Современник — это просто живой человек», — дал определение писатель.





Фото: Pixabay