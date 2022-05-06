Фореста Уитакера наградят «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля

06.05.2022

Фореста Уитакера наградят «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля

Американский актер, режиссер и продюсер Форест Уитакер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, который состоится на Лазурном Берегу во Франции с 17 по 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба киносмотра.

«Форест Уитакер станет обладателем почетной „Золотой пальмовой ветви“ 75-го Каннского кинофестиваля. Эта награда станет данью его блестящему творческому пути и приверженности актуальным вопросам», — отметили в пресс-службе.

В 2021 году награда была вручена американской актрисе Джоди Фостер.

Фото: Pixabay