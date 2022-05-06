Фореста Уитакера наградят «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля

«Форест Уитакер станет обладателем почетной „Золотой пальмовой ветви“ 75-го Каннского кинофестиваля. Эта награда станет данью его блестящему творческому пути и приверженности актуальным вопросам», — отметили в пресс-службе.





В 2021 году награда была вручена американской актрисе Джоди Фостер.





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