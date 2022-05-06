На Новодевичьем кладбище будет открыт памятник Владимиру Этушу

Памятник народному артисту СССР, актеру театра и кино, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Этушу откроют на месте его захоронения на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил ТАСС директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«В пятницу исполняется 100 лет со дня рождения нашего великого артиста — Владимира Абрамовича Этуша. В этот день мы на Новодевичьем кладбище открываем памятник, который изготовил скульптор Филипп Трушин», — сказал Крок.





По его словам, в пятницу почтить память артиста придут родные, друзья и коллеги, актеры и работники Вахтанговского театра.





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