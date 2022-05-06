Фильм о скрипаче и педагоге Михаиле Фихтенгольце дебютирует 7 мая

Документальная лента откроет проект «Наследие. Творческое образование Москвы» о выдающихся педагогах, сообщили в столичном департаменте культуры.





7 мая в 12:00 на телеканале Classicmusic покажут документальный фильм, посвященный творческой судьбе народного артиста РСФСР, профессора, скрипача Михаила Фихтенгольца, внесшего огромный вклад в развитие профессионального музыкального образования.





Лента покажет путь становления музыканта, учившегося у основоположника отечественной скрипичной школы Петра Столярского и ставшего продолжателем его дела.





Зрителям представят уникальные архивные снимки, аудиозаписи и видеоматериалы из Госархива кинофотодокументов, музеев и частных собраний. Воспоминаниями об отце поделится Наталья Фихтенгольц — продолжательница музыкальной педагогической династии.





«Наследие. Творческое образование Москвы» — цикл документальных лент о педагогах, через судьбы которых будут показаны разные периоды истории России ХХ века.





Фото: пресс-служба проекта