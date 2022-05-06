Приемная комиссия Академии Н.С. Михалкова начнет работу в Новосибирске

Начинающих актеров и студентов-старшекурсников творческих вузов приглашают пройти кастинг на бесплатное обучение, сообщила пресс-служба академии.





16 мая в 16:00 в Новосибирске стартует работа выездной приемной комиссии Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Участники отбора смогут претендовать на бесплатное обучение в течение учебного года.





В состав приемной комиссии вошли педагоги академии заслуженный артист России Игорь Яцко и режиссер Михаил Милькис, а также проректор доктор философских наук Виталий Слепокуров.





Актерский кастинг начнется в 16:00 в Учебном театре НГТИ. Необходима регистрация





Также в этот день состоится мастер-класс Михаила Милькиса «Импровизация как основа актерского действия». Для участия необходимо зарегистрироваться





Приемная кампания проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Подробности можно узнать на сайте Академии Н.С. Михалкова.





Фото: скриншот с сайта Академии Н.С. Михалкова