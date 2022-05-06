Приемная комиссия Академии Н.С. Михалкова начнет работу в Новосибирске

06.05.2022
Начинающих актеров и студентов-старшекурсников творческих вузов приглашают пройти кастинг на бесплатное обучение, сообщила пресс-служба академии.
16 мая в 16:00 в Новосибирске стартует работа выездной приемной комиссии Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Участники отбора смогут претендовать на бесплатное обучение в течение учебного года.
В состав приемной комиссии вошли педагоги академии заслуженный артист России Игорь Яцко и режиссер Михаил Милькис, а также проректор доктор философских наук Виталий Слепокуров.
Актерский кастинг начнется в 16:00 в Учебном театре НГТИ. Необходима регистрация
.
Также в этот день состоится мастер-класс Михаила Милькиса «Импровизация как основа актерского действия». Для участия необходимо зарегистрироваться
.
Приемная кампания проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Подробности можно узнать на сайте
Академии Н.С. Михалкова.
Фото: скриншот с сайта Академии Н.С. Михалкова