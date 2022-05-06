На мемориале Победы в Красноярске открылась выставка «Слава предков»

Экспозиция, приуроченная к 77-й годовщине Победы, посвящена агитационным плакатам военного времени, сообщили Gornovosti.





На выставке «Слава предков» представлены не только плакаты периода Великой Отечественной войны, но и портреты исторических личностей разных эпох — Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и др.





Агитки соседствуют с картинами, которые связаны с другими важными датами в отечественной истории. Наряду с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в этом году отмечается 780 лет со дня победы в Ледовом побоище, 410-летие освобождения Москвы Народным ополчением, 210-летие победы в Отечественной войне 1812 года, 80 лет Битве за Москву.







Фото: Рixabay