Творческие вузы получат доступ к «Цифровой театральной библиотеке»

Соответствующее поручение дала глава Минкультуры России Ольга Любимова на встрече с директором РГБИ Адой Колгановой, сообщила пресс-служба ведомства.





Российская государственная библиотека искусств предоставит доступ к ресурсу всем театральным вузам и училищам.





Ольга Любимова напомнила, что наличие электронной информационно-образовательной среды является одним из шести показателей, необходимых для получения аккредитации по образовательным программам высшего образования.





«Цифровая театральная библиотека» станет частью информационно-образовательной среды, поможет студентам в обучении.







«Учебным заведениям станет проще получить государственную аккредитацию, а студентам — доступ к необходимым материалам в рамках учебного процесса во всех регионах России», — подчеркнула глава министерства.





«Цифровая театральная библиотека» разработана сотрудниками РГБИ. Ресурс включает оцифрованные учебные, методические и научные издания, театральные журналы и сборники.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ