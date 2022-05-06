В Красноярске представят редкую оперу «Капулетти и Монтекки» Беллини

Полномасштабный спектакль готовит Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, сообщила пресс-служба театра.





Премьерные показы оперы «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини пройдут 18, 19 и 20 мая. Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».





Режиссер спектакля — Елизавета Корнеева. За оформление отвечают художник-постановщик Екатерина Агений (Москва) и художник по костюмам Кирилл Саленков (Москва). Музыкальным руководителем выступает народный артист Башкортостана Артем Макаров.





«В этой опере Ромео — ведущий персонаж не только по драматургии, но и по сложности вокальной партии. Найти в одном артисте подходящие типаж, тембр и виртуозное владение голосом крайне сложно. Думаю, это одна из причин, почему эта опера ставится очень редко. В Красноярском театре есть замечательная певица Дарья Рябинко, которая отлично вписывается в эту роль», — отметил Макаров.





Помимо Дарьи Рябинко, партию Ромео исполнят Виктория Кангина и солистка Оперного театра на Рейне Мария Бойко. В роли Джульетты на сцену выйдут Инна Сподина, Зоя Ржеплянская и Анна Авакян.





Фото: пресс-служба Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского