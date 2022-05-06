Газманов и «Любэ» споют для ветеранов в Кремлевском дворце

Звезды российской эстрады в пятницу в Государственном Кремлевском дворце дадут праздничный концерт «Уроки истории» к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специальными гостями вечера станут ветераны, сообщила пресс-служба площадки.

«В память о великом подвиге нашего народа в борьбе против нацизма прозвучат песни великой Победы, — рассказали организаторы. — Главными гостями концерта, конечно, станут ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта».





На сцену Кремлевского дворца выйдут Олег Газманов, Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, группа «Любэ», Стас Михайлов, Александр Буйнов, Александр Маршал, Анита Цой, Зара, Сергей Волчков, Татьяна Буланова, Александр Олешко, Кубанский казачий хор, артисты театра-студии «Непоседы», Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, мужской хор Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ, Академический большой концертный оркестр им. Ю. Силантьева радио «Орфей» и многие другие.





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