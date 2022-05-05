Останкинскую телебашню подсветят в День радио

7 мая медиафасад Останкинской башни украсит портрет физика, электротехника, изобретателя в области радиосвязи Александра Попова, сообщила пресс-служба в РТРС «МРЦ».





Останкинская телебашня будет подсвечена с 00:00 до 23:00 7 мая. В честь Дня радио ее медиафасад украсит изображение ученого, имя которого связано с изобретением радио, а также видеопоздравление "С Днем радио!".





7 мая в России отмечается профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радио, установленный в 1945 году в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио А.С. Поповым.





Фото: Armineaghayan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41132223