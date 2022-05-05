Третьяковская галерея в мае покажет расширенную экспозицию работ Врубеля

Посетители Государственной Третьяковской галереи смогут увидеть скульптурные и графические работы Михаила Врубеля, которые не вошли в состав недавно завершившейся выставки в Новой Третьяковке. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Произведения будут представлены в залах Врубеля в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке с 26 мая по сентябрь.





«Третьяковская галерея выдает из своей коллекции на монографическую выставку Михаила Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге значительный корпус произведений художника. В освободившихся залах Врубеля в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке посетителям будут представлены скульптурные и графические произведения мастера», — уточняется в сообщении.





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