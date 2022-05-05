Создатели «Лунного рыцаря» прокомментировали тему второго сезона

Вопрос о втором сезоне сериала «Лунный рыцарь» пока остается открытым: авторы проекта Мохамед Диаб и Грант Кертис пока не знают, состоится ли он, пишет «Культуромания».

Герой Оскара Айзека может получить отдельный фильм или войти в историю другого супергероя.





«Как и фанаты, я пока ничего не знаю о втором сезоне сериала. Однако персонаж точно вернется в киновселенную Marvel», — рассказал Диаб.





Сериал «Лунный рыцарь» рассказывает о страдающем диссоциативным расстройством бывшем морпехе Марке Спекторе.





Фото: Pixabay