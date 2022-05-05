Стартует второй прием заявок на включение в перечень международных фестивалей

05.05.2022
С 10 мая будут принимать заявки на внесение международных фестивалей в перечень 2022 года. Вторую волну приема объявило Минкультуры РФ.
С 10 мая до 1 июня принимаются заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение международных кинофестивалей, проводимых ими на территории РФ, в перечень на 2022 год.
Фестивали, ранее включенные в перечень, но впоследствии изменившие периодичность, сроки, место проведения или организатора, должны повторно подать заявки.
Согласно федеральному законодательству РФ, показ фильмов на фестивале, включенном в перечень международных, может проводиться без прокатных удостоверений. Перечень формируется согласно постановлению правительства России.
Подробно ознакомиться с инструкцией и правилами можно по на сайте
Минкультуры РФ.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ