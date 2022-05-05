HBO Max представил новый тизер-трейлер сериала «Дом дракона»

На официальном ютьюб-канале стриминга появился свежий ролик по сериалу-приквелу «Игры престолов».





Действие развернется за 200 лет до событий оригинального сериала. В центре повествования окажутся события, вошедшие в историю Вестероса как Танец дракона. После смерти короля Визериса I начинается война между его дочерью Рейнирой, которую он назначил наследницей престола, и его сыном Эйгоном, который заявил свои права на Железный трон.





«История не помнит крови. Она запоминает имена», — отмечается в описании ролика.





В сериале снялись Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Пэдди Консидайн, Милли Олкок, Ив Бест, Эмили Кэри, Райан Корр, Фабьен Франкель и др. Режиссером выступил Мигель Сапочник, снимавший эпизоды «Игры престолов».





«Дом дракона» дебютирует на потоковом сервисе HBO Max 21 августа 2022 года. Всего выйдет десять эпизодов.





Фото: кадр из трейлера сериала «Дом дракона»