Институт развития интернета выделит гранты для авторов документальных проектов

«Обычно мы не работаем с грантами, но именно в рамках проекта „Умное кино“ сделали специальный грантовый трек, в рамках которого будет поддержано до десяти проектов. На специальную тематическую линию, которую мы назвали „Образ будущего“, команды смогут подавать документальные проекты, в которых они так или иначе раскрывают свое видение будущего России или пути ее развития», — процитировали в пресс-службе директора по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александра Ляпина.





Прием заявок на конкурс сценариев проекта «Умное кино» продлится до 28 мая.





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