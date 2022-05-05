Швыдкой надеется на возобновление проекта «Минская инициатива»

Международный гуманитарный проект «Минская инициатива» может быть восстановлен с участием Украины в будущем. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это очень важное общение молодых людей, молодых литераторов, молодых художников, молодых ученых. Мы вернемся к этому проекту, я в этом уверен», — сказал Швыдкой.





Он добавил, что это будет возможно после окончания специальной военной операции России на Украине.





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