Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» был включен в программу британского фестиваля

Пилотный эпизод российского веб-сериала «Восемь разгневанных женщин» включен в программу британского фестиваля London International Web & Shorts Film Festival. Проект также стал участником аргентинской веб-премии, пишет пресс-служба проекта.

«Для меня включение в программы международных смотров сериала „Восемь разгневанных женщин“ — безумно приятная новость, а если учесть, что я еще и впервые выступаю как продюсер, то это вдвойне приятно. Конечно, мне бы хотелось развития этого проекта, чтобы потом были „Восемь разгневанных женщин 2“ и „3“, а также „Восемь разгневанных женщин в кино“. <...> И очень здорово и даже удивительно, что на выбор этих международных киносмотров, которые отобрали нас в свою программу, не повлияла политическая ситуация. Ведь страны не должны закрываться от других, и именно через искусство, через культуру идет самый прямой путь для поиска взаимных мирных решений», — процитировали в пресс-службе режиссера проекта Александра Сухарева.





Сериал рассказывает о восьми женщинах, которые ходят в салон красоты, чтобы излить мастеру душу.





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