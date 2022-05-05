Выставка шедевров коллекции братьев Морозовых начнет работать в Пушкинском музее 28 июня

Выставка «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» начнет работать для посетителей в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина 28 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

Как указано на сайте музея, в выставочном проекте также примут участие Государственный Эрмитаж и Государственная Третьяковская галерея.





«Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми — представителями богатейшей семьи предпринимателей и меценатов. Коллекция безвременно скончавшегося в 1903 году Михаила Морозова неоднородная и эклектичная, тем не менее включавшая в себя первые в России работы Гогена, Ван Гога и Мунка, станет прологом к „идеальному музею“ его младшего брата», — говорится в публикации.





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